Projeto pioneiro da Prefeitura de João Pessoa, Tardezinha Inclusiva, terá edição em Itabaiana

O projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva, uma iniciativa da Fundação Cultural de João Pessoa e Associação Paraibana de Autismo (APA), está fazendo tanto sucesso que começou a se expandir. A partir do próximo sábado (26), ele passa a acontecer também no município de Itabaiana. O encontro das famílias será no Itabaiana Clube, das 15h às 17h.

“É uma emoção muito grande poder realizar o nosso projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva no município de Itabaiana. É a primeira cidade para onde levamos a experiência, além de João Pessoa. Isso faz parte de um trabalho exitoso que estamos expandindo, um desejo e uma orientação do prefeito Cícero Lucena para que a Funjope consiga mostrar aos municípios as boas práticas que nós conseguimos desenvolver nos últimos quatro anos”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o prefeito Cláudio Neto, de Itabaiana, abraçou esse trabalho de inclusão social pela arte com as crianças autistas. “O prefeito se mostrou um gestor muito sensível à política de inclusão das crianças autistas, inclusive já tem um trabalho desenvolvido e nós vamos colaborar. Ficamos muito contentes em levar para a cidade de Itabaiana essa nossa expertise, nosso trabalho vitorioso com as crianças autistas”, acrescenta.

Cláudio Neto afirma que a Tardezinha Inclusiva é uma grande conquista para o município de Itabaiana. “Nós tínhamos a necessidade de realizar um tipo de ação que promovesse a integração por meio da arte e da cultura. E a partir do modelo de sucesso implementado na cidade de João Pessoa, enxergamos a oportunidade de replicar em nosso município para construir uma sociedade mais inclusiva”, ressaltou.

Ele observa que as expectativas para a primeira Tardezinha na cidade são as melhores possíveis. “Vamos receber inúmeras crianças, junto com suas famílias, em uma tarde com muita diversão, atividades culturais e apresentações artísticas. Um grande momento de socialização em nosso município”.

A Tardezinha Inclusiva de Itabaiana deve atender aproximadamente 150 crianças. “É algo inédito em nossa cidade. E, além de tudo já mencionado, durante toda a tarde serão oferecidos inúmeros outros serviços, a exemplo da assistência psicopedagógica”, reforça o gestor.

O evento, que é coordenada pela psicopedagoga Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA), inicia sua primeira edição em Itabaiana na perspectiva de fazer sua construção mensal, assim como acontece em João Pessoa. O modelo usado será parecido, com profissionais da Capital e do próprio município de Itabaiana.

“Temos a mesma ideia, o mesmo conceito. O prefeito Cícero Lucena é um apoiador dessa extensão para Itabaiana. Como já temos a experiência, a expertise, sabemos que vai ser um sucesso. O prefeito de Itabaiana é muito acolhedor, que faz realmente com amor e a Secretaria de Educação vê a Tardezinha como um projeto muito especial. Não vai ser apenas um evento de abril. Junto com Marcus Alves, conversamos e tratamos da possibilidade de fazer a Tardezinha Inclusiva de Itabaiana”, comenta.

Programação – O evento em Itabaiana promete muita inclusão e diversão, com apresentação da Turma Tá Blz, personagens, palhaços Kika e Baba Baby, oficinas, corte de cabelo, participação do cantor infantil Luiz Felipe e a realização da Feirinha Inclusiva, com produtos feitos pelas mães.

O show da Turma Tá Blz conta com a energia contagiante de Nik Fernandes e o talento do DJ Jhony Fernandes, que vão animar a festa com muita música boa. Além deles, a Tardezinha terá personagens fantásticos, brinquedos infláveis, interações, muita cor, música e um ambiente preparado para acolher todas as crianças, principalmente as atípicas e suas famílias.