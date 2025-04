Roubo de veículos em Jaraguá do Sul termina com recuperação e apreensão em Garuva

Foto: Divulgação / PMSC

Na tarde desta segunda-feira, 22, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou nove veículos roubados após um assalto a uma revenda de automóveis em Jaraguá do Sul. A operação resultou na apreensão dos veículos e na detenção de seis suspeitos.

O crime ocorreu quando um grupo de aproximadamente 10 indivíduos invadiu o estabelecimento, anunciando o roubo. Segundo informações, um dos criminosos estaria armado e teria imobilizado as vítimas, enquanto os demais foram encarregados de levar os veículos para um ponto de encontro na estrada da Serrinha, em Garuva.

Após a comunicação do roubo, as forças de segurança iniciaram as buscas e receberam informações sobre o deslocamento dos veículos. Com isso, as guarnições se mobilizaram rapidamente, identificando um dos automóveis envolvido em um acidente na região de Pirabeiraba. Durante as diligências, os agentes localizaram um suspeito em uma estrada secundária cercada por vegetação, que indicou a localização de outros veículos roubados. Os nove veículos roubados foram recuperados e seis indivíduos detidos e encaminhados para a Polícia Civil.