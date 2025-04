SONORA – Feirão de emprego oferece mais de 600 vagas na Grande Florianópolis

A unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de São José, na Grande Florianópolis, realizará um feirão de emprego nesta quinta, 24, com oferta de mais de 600 vagas. As oportunidades são para trabalhar como auxiliar de logística em uma empresa sediada no município de Governador Celso Ramos. Ao todo, são 500 vagas gerais e 120 exclusivas para pessoas com deficiência.

Durante o Feirão de Emprego, recrutadores vão realizar entrevistas no local e o candidato pode sair já contratado. Os candidatos devem ter idade a partir de 18 anos e ensino médio completo. Conforme a empresa, não é necessário ter experiência prévia.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, destaca que o emprego é a melhor política de inclusão social:

