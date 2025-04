AO VIVO Famalicão x Braga assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (25/04), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Primeira Liga – Famalicão x Braga: Palpite, Escalações e Prognóstico (25/04, 16h30 de Brasília)

Nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), o Estádio Municipal 22 de Junho será palco do clássico minhoto entre Famalicão e Braga, válido pela 31ª rodada da Primeira Liga. O Braga busca consolidar sua posição no G3, enquanto o Famalicão almeja alcançar sua melhor colocação histórica na elite do futebol português.

🧠 Análise do Jogo

O Braga, comandado por Carlos Carvalhal, vem de uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Estoril Praia, com destaque para Ismael Gharbi, autor de dois gols rápidosCom 63 pontos, ocupa a terceira posição, mantendo uma vantagem de um ponto sobre o PortoA equipe possui a segunda melhor campanha como visitante, com 32 pontos conquistados fora de casa, destacando-se pela solidez defensiva, tendo sofrido apenas oito gols em 15 partidas como visitante O Famalicão, treinado por Hugo Oliveira, ocupa a sétima posição com 43 pontos, a cinco pontos do quinto lugarA equipe está em ascensão, com sete vitórias, três empates e seis derrotas nos últimos 16 jogosJogando em casa, o Famalicão conquistou quatro vitórias consecutivas e está invicto nos últimos seis jogos no Estádio Municipal 22 de Junho, com cinco jogos sem sofrer gols

🔮 Palpite

Embora o Braga seja ligeiramente favorito, o Famalicão tem mostrado força em cas. A expectativa é de um jogo equilibrado, com chances para ambos os lado. O palpite é para um empate com gols, considerando a solidez defensiva do Famalicão e o poder ofensivo do Brag.

📋 Escalações Prováveis

Famalicão (4-3-3):

Goleiro: Ivan Zlobin

Defensores: Pedro Bondo, Tommie van de Looi, Tomás Silva, Gil Dias

Meio-campistas: Mathias De Amorim, Tommie van de Looi, André Almeida

Atacantes: Pedro Bondo, Roger Fernandes, Ismael Gharbi

Braga (4-3-3):

Goleiro: Matheus

Defensores: João Novais, David Carmo, Bruno Rodrigues, Nuno Sequeira

Meio-campistas: Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta

Atacantes: Ismael Gharbi, Roger Fernandes, Gabri Martinez

📊 Probabilidades de Resultado

Vitória do Famalicão: 37,2%

Empate: 28,8%

Vitória do Braga: 33,96%

Ambas as equipes marcam: 45,25%

Mais de 2,5 gols: 38,67%

Menos de 2,5 gols: 61,32%

Vitória do Famalicão por 1-0: 12,29%

Vitória do Braga por 0-1: 11,6%

Empate 1-1: 13,34%

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.