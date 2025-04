ASSISTIR AO VIVO Twente x PSV Eindhoven PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (24/04)

Por MRNews



A partida Twente x PSV Eindhoven acontece HOJE 17 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Twente que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

Prévia do Jogo: FC Twente x PSV Eindhoven – Eredivisie, 24 de Abril de 2025

O estádio De Grolsch Veste será o palco de um confronto crucial na Eredivisie, quando o FC Twente receberá o PSV Eindhoven, nesta quinta-feira (24 de abril de 2025), às 17h (horário Brasília). Este jogo é importante para ambas as equipes, com o PSV tentando se aproximar dos líderes da competição, enquanto o Twente busca manter suas esperanças de terminar entre os quatro primeiros.

Forma Atual do FC Twente

Após uma sequência impressionante de invencibilidade de seis jogos, o Twente caiu em uma fase complicada, não conseguindo vencer nenhum de seus últimos quatro jogos. O time sofreu sua primeira derrota em casa na temporada contra o Feyenoord, perdendo por 6-2, e não conseguiu se recuperar desde então, empatando 1-1 com o Fortuna Sittard e cedendo um empate 1-1 contra o PEC Zwolle.

Essa sequência negativa resultou em uma queda na classificação, com o Twente agora correndo o risco de perder sua posição no top 4. No entanto, uma vitória contra o PSV manteria suas chances de classificação para competições europeias vivas.

Forma do PSV Eindhoven

O PSV, por outro lado, chega ao jogo com mais confiança. A equipe venceu por 5-0 contra o Almere City, enquanto o Ajax sofreu uma derrota surpreendente para o Utrecht. Essa combinação de fatores fez com que o PSV se aproximasse do líder Ajax, ficando a apenas nove pontos de distância. O time tem se mostrado muito eficaz no ataque, com um total de 86 gols na temporada, 22 a mais do que o Feyenoord, o segundo time mais produtivo.

A boa fase fora de casa também é um ponto positivo para o PSV, que venceu seus últimos dois jogos como visitante, marcando três gols em cada um deles.

Notícias de Equipe

Para o Twente, a grande ausência será o defensor Mees Hilgers, suspenso após acumulação de cartões amarelos. Além dele, Taylor Booth, Sam Lammers e Gerald Alders estão lesionados e não devem participar do confronto.

Do lado do PSV, o técnico Peter Bosz também terá algumas baixas importantes. Sergino Dest, Lucas Perez, Wessel Kuhn, Ricardo Pepi e Rick Karsdorp são os jogadores que seguem fora devido a lesões. No entanto, Malik Tillman tem se mostrado uma peça importante desde seu retorno de lesão e deverá manter seu lugar no meio-campo.

Possíveis Escalações

FC Twente:

Unnerstall; Van Rooij, Kjolo, Van Hoorenbeeck, Kuipers; Vlap, Sadilek; Rots, Steijn, Ltaief; Van Wolfswinkel.

PSV Eindhoven:

Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior; Saibari, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Previsão para o Jogo

O Twente atravessa um momento delicado, e a pressão para se recuperar é alta. No entanto, o PSV, com seu ataque avassalador e boa forma fora de casa, parece estar mais preparado para levar os três pontos. O confronto deve terminar com uma vitória para os visitantes.

Resultado Esperado: FC Twente 1-3 PSV Eindhoven

O PSV deve continuar sua busca pelo topo da tabela com mais uma vitória convincente, enquanto o Twente terá dificuldades para interromper sua sequência negativa.

Tags: Eredivisie, FC Twente, PSV Eindhoven, futebol, previsão, jogo, 24 de abril de 2025

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.