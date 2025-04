IFSP oferece especialização gratuita a distância em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica – IFSP

São 200 vagas para profissionais com diploma de graduação; curso tem início previsto para junho de 2025

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), por meio do Campus São João da Boa Vista, está com inscrições abertas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Gratuita e ofertada na modalidade a distância, a especialização tem início previsto para junho de 2025.

Podem se candidatar profissionais com diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, emitido por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O curso é preferencialmente voltado a quem atua ou pretende atuar em funções de gestão na educação profissional e tecnológica pública, como direção, vice-direção, coordenação pedagógica, orientação educacional, supervisão de ensino, entre outros cargos.

Com o objetivo de promover o aprimoramento dos conhecimentos em gestão da EPT, o curso oferece uma formação crítica e contextualizada, baseada na perspectiva da gestão democrática, participativa e socialmente referenciada.

São ofertadas 200 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas. As inscrições devem ser feitas de 24 a 30 de abril, exclusivamente por meio do formulário eletrônico: https://forms.gle/TcN8FVtxhaXQR4Du7.

A seleção será realizada por sorteio público eletrônico, garantindo isonomia e transparência no processo.

Estrutura do curso

A carga horária total é de 360 horas, sendo 300 horas dedicadas às disciplinas e 60 horas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O curso está dividido em três semestres, com 105h no primeiro, 135h no segundo e 120h no terceiro. O tempo máximo para a conclusão, incluindo eventuais dependências, é de 30 meses, conforme as normas da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O curso será ofertado totalmente a distância e não possui mensalidades, taxa de matrícula ou taxa de inscrição para o processo seletivo.

O edital completo e outras informações estão disponíveis no site do Campus São João da Boa Vista: https://sbv.ifsp.edu.br.