Prefeitura de Guaratinguetá inicia projeto de combate à dengue nas Creches Municipais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a secretaria da Educação, realizará ao longo de todo o ano o projeto “Combatendo a Dengue nas Creches Municipais de Guaratinguetá”.

Nesta terça-feira (22), a ação foi iniciada na EMEI Professor Sylvio de Sousa Mendes, localizada no bairro Village Santana. Durante as atividades, os alunos participaram de dinâmicas educativas, como desenhos, pinturas e uma apresentação teatral com fantoches contando de forma lúdica uma história sobre a dengue. A encenação foi protagonizada pelos personagens Vivi, Aninha e o Agente de Endemias Pedro.

A iniciativa que irá atender todas as creches do município, tem como principal objetivo mostrar que as crianças também podem ser protagonistas no combate à dengue.

A Prefeitura reafirma o compromisso com a saúde pública, prevenção e o combate à dengue no município.