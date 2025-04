Alunos de São José fazem história no Prepara Campeões

Fernanda Niquirilo





A noite desta quarta-feira (23) foi marcada por celebração e reconhecimento no Lançamento dos Times Olímpicos do conhecimento 2025 e dos Times Olímpicos de 2024.

O evento homenageou os estudantes da rede de ensino municipal que se destacaram nas olimpíadas do conhecimento ao longo de 2024, os novos integrantes do programa PreparaSJC Campeões, que agora seguem rumo às competições de 2025, também foram apresentados.

Inspiração

Em 2024, os Times Olímpicos conquistaram 39 medalhas e 15 menções honrosas em olimpíadas do conhecimento em nível nacional, um resultado expressivo que reflete o impacto do programa PreparaSJC Campeões, criado para ampliar oportunidades acadêmicas e estimular o protagonismo estudantil.

A diretora Renata Matsuda, da Emefi Profª Áurea Cantinho Rodrigues, que fica no Jardim Oswaldo Cruz, celebrou os resultados dos estudantes. “Ver nossos alunos sendo reconhecidos por seu esforço e dedicação é emocionante. O PreparaSJC vai muito além das olimpíadas, ele transforma realidades e inspira todos nós a buscarmos excelência na educação”, afirmou.

Para a aluna Sara de Lima Teixeira, da Emefi Emmanuel Antônio dos Santos, que fica no Frei Galvão, integrante pelo segundo ano consecutivo do Time Olímpico de Exatas, a experiência é transformadora.

“Estar no PreparaSJC me ajudou a acreditar mais em mim. Já consegui ir mais longe do que imaginava, e ainda quero conquistar muito mais”, disse a estudante.

Jornada de Conhecimento

Os alunos que compõem os Times Olímpicos 2025 foram selecionados a partir da 3ª Seletiva da Olimpíada Municipal do Conhecimento, realizada nos dias 1, 2 e 3 de abril no Centro de Formação do Educador (Cefe). As provas abrangeram as áreas de Ciências Exatas, Humanas e da Natureza, com a participação de 405 estudantes.

A seletiva permitiu que os alunos escolhessem livremente em quais áreas desejavam competir. Muitos participaram de todas, mas os melhores classificados foram divididos entre as áreas:

• Ciências Exatas: 50 alunos

• Ciências Humanas: 55 alunos

• Ciências da Natureza: 55 alunos

Os estudantes agora seguem com aulas presenciais e online no contraturno escolar, preparando-se para competições de destaque nacional, como a OBA (Astronomia), OBMEP (Matemática), OBG (Geografia) e ONC (Ciências).



