ASSISTIR AO VIVO Orlando City x Atlanta United MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (27/04), PALPITES

A partida entre Orlando City x Atlanta United é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (27) às 12:15 hs (horário de Brasília). A partida tem Houston como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

🟣 Prévia: Orlando City x Atlanta United – Palpites, Escalações e Prognóstico

Neste sábado, 27 de abril de 2025, Orlando City e Atlanta United se enfrentam no Inter & Co Stadium, em um confronto crucial pela temporada regular da Major League Soccer (MLS)A partida está marcada para as 12h15 (horário de Brasília) e promete emoções intensas, especialmente considerando o histórico recente entre as equipes

🔍 Análise do Confronto

O Orlando City chega para este duelo buscando retomar o caminho das vitórias após três empates consecutivo. No último jogo, os Lions empataram sem gols com o CF Montreal, mesmo jogando com um a menos após a expulsão de Rafael Santo. A equipe tem demonstrado solidez defensiva, mas precisa melhorar sua eficácia ofensiva para voltar a vence. Por outro lado, o Atlanta United enfrenta uma fase complicad. A equipe sofreu duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente um revés por 3 a 0 para o Philadelphia Union, mesmo jogando com um homem a mais durante boa parte do jog. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Atlanta busca desesperadamente uma recuperação para manter vivas as esperanças de classificaçã.

📊 Retrospect

Este será o primeiro encontro entre as equipes desde a semifinal dos playoffs em novembro de 2024, quando o Orlando City venceu por 1 a 0, com gol de Ramiro Enriqe Historicamente, os confrontos entre Orlando e Atlanta são equilibrados, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de joo.

🧠 Palpie

Considerando o momento das equipes e o fator casa, o Orlando City é favorito para vene. A equipe tem mostrado consistência defensiva e enfrenta um adversário em crs. Nosso palpite é uma vitória do Orlando City por 2 1.

🧾 Escalações Prováveis

*Orlando City (4-4-2):

Gallese; Freeman, Brekalo, Jansson, Smith; Pasalic, Thorhallsson, Gerbet, Angulo; Muriel, Oeda.

*Desfalques:

Rafael Santos (suspenso), Yutaro Tsukada e Favian Loyola (lesionaos).

*Atlanta United (4-3-3):

Guzan; Lennon, Gregersen, Abram, Amador; Slisz, Miranchuk, Muyumba; Lobjanidze, Lath, Almron.

*Desfalques:

Derrick Williams e Edwin Mosquera (lesionaos).

—

Fique atento às atualizações e análises pós-jogo para mais informações sobre o desempenho das equipes naMLS.