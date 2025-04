Projeto de cantor roraimense inicia nova temporada em escola estadual de Alto Alegre

A partir desta quinta-feira, 24, o projeto Recreio Musical volta a percorrer as escolas da rede estadual de ensino levando muita música, cultura e entretenimento aos estudantes no horário do intervalo. A primeira escola a receber a iniciativa neste ano foi a Escola Estadual Geraldo da Silva Pinto, no município de Alto Alegre.

O projeto, de autoria e execução do cantor roraimense Halisson Crystian, incentiva o desenvolvimento de atividades relacionadas à arte, tornando-se um instrumento de transformação social e contribuindo para a formação integral dos estudantes.

Para 2025, o projeto vem com uma nova roupagem, com incentivo do programa Rouanet Norte, uma iniciativa do Ministério da Cultura que busca promover a distribuição igualitária de investimentos em projetos culturais na Região Norte do Brasil.

“Através do Programa Rouanet Norte do Ministério da Cultura, vem aí mais uma edição do Projeto Recreio Musical que irá percorrer todos os municípios do Estado de Roraima contemplando 23 escolas estaduais. Arte e cultura para a juventude roraimense”, destacou o artista Halisson Crystian.

O gestor da escola, André Viana Moura explicou que o projeto proporciona momentos importantes para a harmonia, interação e para o bom relacionamento entre alunos, profissionais e comunidade.

“Hoje a Escola Geraldo Pinto teve o privilégio de receber o projeto Recreio Musical, onde o artista Halisson Crystian nos proporcionou momentos de descontração e de lazer. Um momento ímpar, diferenciado, onde alguns alunos despertaram o interesse pela música, interagiram, cantaram junto. Só temos a agradecer”, disse.

Nesta sexta-feira, 25, o projeto vai atender o CEM (Colégio Estadual Militarizado) Desembargador Sadoc Pereira, também em Alto Alegre.

Ambiente escolar saudável

O Projeto Recreio Musical reforça o compromisso da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) com a promoção de um ambiente escolar saudável e acolhedor, utilizando a arte como ferramenta de educação e inclusão social.

Além de momentos de descontração, o Recreio Musical proporciona um cuidado com a saúde emocional dos estudantes, incentiva a integração social, o lazer, e a descoberta de novos talentos, uma vez que também há espaço para os estudantes que desejam apresentar seus dons musicais.

AGENDA

Confira as localidades e escolas que vão receber o projeto em 2025:

Zona rural de Boa Vista (Escolas Nilo José de Melo e Albino Tavares), Cantá (Escolas José Aureliano, Mário Homem de Melo, Raimundo Carlos Mesquita, Antônio Augusto Martins e Santa Catarina).

Bonfim (CEM Aldébaro José Alcântara), Normandia (CEM Mariano Vieira), Amajari (CEM Ovídio Dias), Pacaraima (CEM Cícero Vieira Neto), Mucajaí (Escola Vereador Francisco Pereira Lima e CEM Maria Mariselma) Iracema (CEM Dom Pedro II).

Caracaraí (Escolas Presidente Castelo Branco e Escola Roraima), Rorainópolis (CEM Antonia Tavares), Caroebe (Escola Vidal da Penha), São João da Baliza (Escola Francisco Ricardo Macedo), São Luiz do Anauá (CEM João Rodrigues da Silva) e Uiramutã (Escola Joaquim Nabuco).

