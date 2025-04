Assaltante invade oficina em Boa Vista e acaba baleado no rosto após entrar em luta corporal com dono do estabelecimento

Foto: Divulgação



Um jovem, de 26 anos, invadiu uma oficina mecânica e acabou baleado ao entrar em luta corporal com o dono do estabelecimento, um homem de 46. O caso acontece na tarde de sexta-feira, 25, no bairro Nova Canaã, em Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR) um funcionário relatou que estava trabalhando na recepção do estabelecimento, quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta. Assim , um dos suspeitos desceu do veículo com a arma fazendo ameaças. Ele perguntou se o dono estava no local.

Do mesmo modo, o outro suspeito, que estava pilotando a moto, desceu também. Ele perguntou onde estava o caixa da empresa, enquanto seu comparsa, bastante agressivo, adentrava na loja até o local onde consertam carros.

Como resultado, o funcionário que estava no balcão, disse que ouviu disparos de arma de fogo, então se abrigou na tentativa de se proteger. Ainda de acordo uma testemunha, nesse momento, o piloto da motocicleta jogou o caixa de dinheiro no chão, subiu novamente na moto e fugiu.

Na parte de trás da loja o dono havia visto o assaltante apontando uma arma para a cabeça de um outro funcionário. Ele então, tentou salvá-lo entrando em luta corporal com o assaltante.

Os tiros

Assim, durante a briga, o suspeito acabou levando dois tiros. Na sequência, o homem entrou em contato com a Polícia Militar, por meio do número 190, e informou sobre o acontecido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento ao suspeito baleado. Ferido no rosto e nas costas, a equipe o encaminhou para o Hospital Geral de Roraima (HGR).

Por fim, a equipe apreendeu a arma utilizada no assalto, um revólver calibre 38. Ela estava com cinco munições, sendo três deflagradas. O caso foi comunicado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

