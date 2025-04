Bournemouth x Manchester United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (27/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Bournemouth x Manchester United acontece hoje, HOJE (27) às 10 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Bournemouth x Manchester United: Prévia do Confronto pela Premier League 2025

Neste domingo, 27 de abril de 2025, às 10h (horário de Brasília), o Bournemouth recebe o Manchester United no Vitality Stadium, em partida válida pela 34ª rodada da Premier League. O confronto é crucial para ambas as equipes: o Bournemouth busca manter vivas as esperanças de classificação para competições europeias, enquanto o Manchester United tenta encerrar a temporada de forma digna e se preparar para a semifinal da Liga Europa.

Situação das Equipes

O Bournemouth, sob o comando de Andoni Iraola, ocupa a oitava posição na tabela e ainda sonha com uma vaga nas competições europeias. A equipe vem de um empate sem gols contra o Crystal Palace e precisa de uma vitória para se aproximar do grupo de classificação. O atacante Antoine Semenyo tem se destacado na temporada, contribuindo com dribles e ofensividade. (Bournemouth vs Man United LIVE: Kick-off time, TV channel and team news as Red Devils face 34-year low ahead of Europa League test)

O Manchester United, por sua vez, está focado na semifinal da Liga Europa contra o Athletic Bilbao. Na Premier League, a equipe ocupa uma posição intermediária e busca manter o ritmo competitivo. O técnico Ruben Amorim deve promover algumas rotações no elenco, visando preservar jogadores para o confronto europeu. (Man Utd handed huge injury blow as Ruben Amorim reveals key man could miss rest of season)

Liverpool x Tottenham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (27/04)

Nottingham Forest x Manchester City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (27/04)

Desfalques e Escalações Prováveis

O Bournemouth não contará com Enes Unal e Ryan Christie, ambos lesionados. Luis Sinisterra é dúvida para a partida. (Bournemouth vs Man United LIVE: Kick-off time, TV channel and team news as Red Devils face 34-year low ahead of Europa League test, Bournemouth vs Man Utd prediction, expected line-ups, how to …)

Bournemouth (provável): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Adams; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson. (Bournemouth vs Man Utd prediction, expected line-ups, how to …)

O Manchester United terá as ausências de Diogo Dalot, Joshua Zirkzee e Lisandro Martínez, todos fora da temporada por lesão. Amad Diallo e Matthijs de Ligt estão em fase final de recuperação. (Team News: Bournemouth vs. Manchester United injury, suspension list, predicted XIs, Bournemouth vs Man United LIVE: Kick-off time, TV channel and team news as Red Devils face 34-year low ahead of Europa League test)

Manchester United (provável): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dorgu, Ugarte, Fernandes, Amass; Mount, Garnacho; Hojlund. (Team News: Bournemouth vs. Manchester United injury, suspension list, predicted XIs)

QPR x Burnley ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (26/04)

Middlesbrough x Norwich ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (26/04)

Expectativas para o Jogo

O confronto promete ser equilibrado, com o Bournemouth buscando a vitória para manter as chances de classificação europeia e o Manchester United visando uma preparação sólida para a Liga Europa. Historicamente, o United leva vantagem nos confrontos diretos, com 14 vitórias contra 5 do Bournemouth. (Bournemouth vs Manchester United – team news, lineups, predictions)

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pela plataforma Star+.

Palavra-chave SEO: Bournemouth x Manchester United

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN