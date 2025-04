Prefeitura de Sorocaba lança o App da Beleza para a população – Agência de Notícias

Posted on

Iniciativa é contrapartida do Programa Universidade Gratuita e trará ainda mais qualidade para o ensino catarinense. Fotos: Roberto Zacarias/Secom O programa de formação continuada dos professores foi oficialmente lançado na noite desta quinta-feira, 30, em cerimônia realizada no Hotel Intercity, em Florianópolis. O evento, que contou com a presença do governador Jorginho Mello e da […]