Programa ReabilitaCão da Sejuri deve ser ampliado para mais duas unidades em SC

Foto: Divulgação /Sejuri

Representantes das prefeituras de Lages e São Pedro de Alcântara estiveram presentes em uma visita técnica ao programa ReabilitaCão Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), desenvolvido na Penitenciária Masculina de Itajaí. A iniciativa, que já se destaca como referência nacional na reintegração social de apenados por meio do cuidado com cães vítimas de maus-tratos, está agora em processo de tratativas para ser ampliada aos dois municípios catarinenses.

O ReabilitaCão foi idealizado pela policial Penal Bruna Longen com apoio e incentivo da Justiça Estadual e recursos da Justiça Federal. O projeto alia ressocialização e bem-estar animal, promovendo o desenvolvimento emocional dos internos e oferecendo a eles cursos profissionalizantes, como auxiliar de veterinário e técnicas de banho e tosa. Dessa forma, além de estimular sentimentos positivos como empatia, responsabilidade e autoestima, o projeto também abre portas para a reinserção no mercado de trabalho.

Foto: Divulgação /Sejuri

A seleção dos internos é feita por uma equipe multidisciplinar da unidade prisional, com base em critérios como bom comportamento, perfil emocional compatível e sinais de depressão ou ansiedade crítica. “A cinoterapia, em resumidas palavras, é um instrumento diário valioso para aliviar sintomas principalmente depressivos com o simples contato e lida do ser humano com o cão”, explica Bruna Longen.

Reconhecido pelo seu impacto social e ambiental, o ReabilitaCão foi vencedor do 27º Prêmio Expressão de Ecologia, na categoria “Bem-Estar Animal”, principal distinção ambiental da região Sul do Brasil. A premiação contou com a participação de 2.920 cases inscritos, e destacou o projeto como exemplo de inovação e transformação no sistema prisional.