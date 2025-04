Sejuc realiza evento para celebrar a cultura dos povos indígenas e entregar certificados do Curso de Língua Materna

A Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), por meio do DJDHC (Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania), realizou na manhã deste sábado, dia 26, na Cadeia Pública Masculina, uma solenidade em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, com o objetivo de celebrar a história e a riqueza cultural dos povos originários. Na ocasião, também foram entregues certificados de conclusão do Curso de Língua Materna promovido pela Secretaria, com apoio de parceiros.

O evento contou com uma exposição de artesanatos produzidos pelos reeducandos indígenas dentro da unidade, exposição de desenhos e de plantas medicinais e, no final da ação, foi servido o prato tradicional da culinária indígena, a damurida, além de beiju e pé de moleque.

Durante a solenidade, houve apresentação da dança parixara pelos indígenas Macuxi e pelos indígenas Wapichana. Além disso, foram entregues os certificados aos reeducandos indígenas que concluíram o curso de Alfabetização nas Línguas Maternas Macuxi e Wapichana.

O primeiro módulo do projeto começou em dezembro de 2023 e finalizou em outubro de 2024, com 70 reeducandos indígenas concludentes. O segundo módulo teve início em dezembro de 2024 e conta atualmente com 55 alunos indígenas.

O titular da Sejuc, Hércules Pereira, ressaltou a importância do projeto que conta a integração entre vários parceiros. “É um projeto que temos aqui na Cadeia Pública Masculina, por meio de uma parceria entre a Sejuc, a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto) e o IFRR (Instituto Federal de Roraima), para alfabetização deles mantendo a Língua Materna”.

“Tivemos representantes da Educação, do Ministério Público, da Universidade Federal de Roraima, que é muito atuante conosco. É uma estrutura que foi criada dentro do sistema prisional com o objetivo de trabalhar a ressocialização. Registro o nosso agradecimento ao Governo do Estado, que é um grande incentivador dessas políticas dentro das unidades prisionais’, complementou o secretário.

A diretora do DJDHC, Dayana Almeida, ressaltou que a Secretaria cuida dessas políticas de assistência aos reeducandos e destacou também a entrega de certificados aos que já concluíram o curso.

“Como Secretaria, buscamos trazer a esses reeducandos para rememorar a sua cultura e aproveitamos para entregar os certificados aos 70 reeducandos concludentes do primeiro módulo do curso de Alfabetização na Língua Materna. Além disso, temos 55 reeducandos indígenas que estão realizando esse segundo módulo do curso. É maravilhoso proporcionar esses momentos”, disse.

O diretor do DDSI (Departamento de Desenvolvimento Social Indígena) da SEI (Secretaria dos Povos Indígenas), Evandro Pereira, que representou a secretária Síria Mota na solenidade, destacou a relevância do evento para os povos originários.

“Esse evento é de grande relevância para comemorar e relembrar a memória dos povos indígenas. É muito bom estar fortalecendo a cultura e ainda mais dentro da Cadeia Pública, o que demonstra mais uma vez o compromisso do Governo com a cultura e com os povos indígenas de forma geral. O fortalecimento da cultura começa pela Língua Materna Macuxi, Wapichana Yanomami, e manter essa cultura, seja na cidade ou em qualquer espaço que tiver”, explicou o diretor Evandro.

O professor de Língua Wapichana e reeducando, Maurício Camilo, lembrou que dava aula de Língua Portuguesa e solicitou que fosse realizado o curso de Língua Materna.

“Eu sou professor de língua indígena Wapichana, mas também dou aula de Português aqui. Minha meta era trazer esse projeto para dentro do sistema. Então, sou ministrador desse curso na Língua Wapichana e convidei meu companheiro Nilton para ministrar comigo o curso da Língua Macuxi. Nós já temos uma cartilha pronta para ser publicada, e o minidicionário também para ser publicado nas três línguas, Macuxi, Wapichana e Português”, finalizou agradecido.

O post Sejuc realiza evento para celebrar a cultura dos povos indígenas e entregar certificados do Curso de Língua Materna apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.