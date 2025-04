SONORA – Proteção e Defesa Civil de SC intensifica ações contra estiagem com entrega de reservatórios e kits de transporte de água

Com a intensificação dos efeitos da estiagem em diversas regiões de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil tem ampliado o fornecimento de itens de assistência humanitária, como reservatórios de água e kits de transporte, aos municípios mais afetados.

O apoio ocorre de duas formas: emergencialmente, por meio de decretos de situação de emergência ou calamidade pública; e preventivamente, para municípios que apresentam histórico recorrente de estiagem.

Os kits são instalados em pontos estratégicos das comunidades afetadas.

A água é transportada por caminhões até os reservatórios, de onde as famílias podem coletá-la para consumo. O equipamento tem sido essencial em áreas do interior onde o abastecimento depende de poços artesianos ou superficiais que secaram com a estiagem.

As ações do Governo do Estado buscam minimizar os impactos da seca sobre a população, especialmente em regiões mais vulneráveis, como ressalta o gerente de Logística e Assistência Humanitária da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, coronel Fernando Ireno Vieira:

