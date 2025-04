Comunidade Santa Cruz recebe melhorias

Posted on

A pesca segue fechada no período de Carnaval em todos os rios de Mato Grosso do Sul, com exceção a modalidade pesque-solte, permitida desde o dia 1º de fevereiro. A Polícia Militar Ambiental começou ontem (9) a Operação Carnaval com foco principal na prevenção e repressão à pesca predatória, no sentido de evitar que pessoas […]