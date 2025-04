Dia Internacional do Cão de Busca e Resgate: CBMSC celebra e destaca atuação dos animais em grandes operações

Foto: Divulgação / CBMSC

O último domingo de abril é dedicado à homenagem das corporações que contam com um apoio especial nas operações de busca e resgate: os cães. A data, celebrada mundialmente, reconhece a dedicação desses animais ao salvamento de pessoas em situações extremas, além de destacar suas inúmeras habilidades.

No CBMSC, os cães são verdadeiros parceiros operacionais, treinados para atuar em missões desafiadoras como buscas terrestres, intervenções em áreas deslizadas, e resgates em estruturas colapsadas. A excelência alcançada pelo CBMSC no emprego dos cães de busca e resgate tornou a corporação referência nacional e internacional na área.

Treinamento e certificação

Para que um cão esteja apto a atuar em ocorrências reais, é necessário passar por um rigoroso processo de educação, treinamento e certificação. O cão deve ter pelo menos 18 meses para participar das provas, período considerado ideal para garantir saúde, vigor físico e eficiência operacional.

O major Alan Delei Cielusinsky, presidente da Coordenadoria de Cães do CBMSC, explica que o processo de certificação é uma simulação fiel das condições encontradas em missões reais, seja em ambientes urbanos, rurais ou de estruturas colapsadas. “O cão e seu condutor, chamados “binômios”, são avaliados em conjunto. Os cães precisam demonstrar obediência, destreza e capacidade técnica para buscar e localizar vítimas em situações complexas e com alto grau de risco”, ressalta.

As certificações são divididas em modalidades específicas, como busca rural e urbana por pessoas vivas e vítimas em óbito. A certificação, válida por três anos, é requisito obrigatório para o emprego dos cães em ocorrências operacionais.

Foto: Divulgação / CBMSC

Treinamento diário e vínculo com o condutor

O treinamento dos cães do CBMSC é contínuo e realizado com técnicas baseadas em reforço positivo. O cão vive com o condutor, faz parte da sua família, treina, trabalha e descansa ao seu lado. O convívio diário fortalece a parceria e eficiência nas missões.

No CBMSC, o labrador é uma das raças mais utilizadas devido ao olfato altamente desenvolvido, à facilidade de aprendizado e ao temperamento equilibrado, características essenciais para o trabalho de busca e resgate.

Histórico de pioneirismo e evolução

O trabalho com cães de busca e resgate no CBMSC teve início aproximadamente em 2002, com o tenente-coronel Walter Parizotto e sua equipe em Xanxerê. Na época, a iniciativa surgiu da necessidade de encontrar alternativas mais eficazes para localizar pessoas desaparecidas em áreas de mata, uma ocorrência comum no interior catarinense.

Sem referências nacionais, o CBMSC buscou conhecimento em outros países e desenvolveu, de forma pioneira, suas próprias técnicas, superando muitos desafios. “Foi um processo empírico, construído com muito esforço, estudo e superação de resistências”, relata o major Alan.

Foto: Divulgação / CBMSC

O marco da consolidação do serviço ocorreu em 2008, durante o desastre das enchentes no Vale do Itajaí. A atuação dos cães foi determinante na localização de vítimas e evidenciou a importância estratégica desse tipo de recurso, impulsionando o reconhecimento do CBMSC como referência em todo o país.

Hoje, o CBMSC conta com 10 binômios ativos no estado. A atividade é regulamentada pela Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), através do Comitê Nacional de Busca e Salvamento com Cães (Conabresc), reforçando a seriedade e a qualidade do serviço prestado.

Atuação em grandes desastres

Ao longo dos anos, os cães do CBMSC estiveram presentes em diversas operações de grande repercussão no Brasil. Entre elas, destacam-se:

Desastre do rompimento da barragem em Brumadinho (MG), em 2019;

Rompimento da barragem de rejeitos em Mariana (MG), em 2015;

Enchentes e deslizamentos em Petrópolis (RJ) e Recife (PE), em 2021;

Enchentes no Vale do Itajaí (SC) e no Rio Grande do Sul, em 2023 e 2024.

Em todas as operações, o desempenho dos cães foi fundamental para a localização e o resgate de vítimas, mesmo em cenários de difícil acesso e alta complexidade. “As grandes tragédias refletem não apenas a importância técnica do trabalho dos cães, mas também o impacto emocional que essas missões geram em todos os envolvidos”, comenta o major Alan.

Foto: Divulgação /CBMSC

Terapia assistida e projetos sociais

Além da busca e resgate, os cães ativos e após a aposentadoria das atividades operacionais (que geralmente ocorre aos 10 anos de idade), os cães do CBMSC continuam contribuindo para a sociedade em ações de Terapia Assistida por Animais.

Acompanhados de seus tutores, eles visitam hospitais, clínicas, casas de longa permanência e participam de projetos sociais como o Bombeiro Mirim e o Programa Golfinho. “Essas atividades são extremamente gratificantes. Promovem bem-estar tanto para as pessoas atendidas quanto para os cães, que interagem com diferentes tipos de pessoas. É uma ação muito positiva para todos”, afirma o major Alan.

Compromisso na missão de salvar vidas

O CBMSC mantém seu compromisso no cuidado com os cães de busca e resgate, aprimorando técnicas, métodos de treinamento e processos de certificação.

“Hoje temos um protocolo muito bem definido, alinhado às necessidades operacionais reais e chancelado pelas principais instituições nacionais. A busca pela excelência é contínua, porque sabemos que, em uma situação crítica, o desempenho do binômio pode fazer toda a diferença”, finaliza o presidente da Coordenadoria de Cães.

O trabalho dos cães do CBMSC é motivo de orgulho para Santa Catarina e para o Brasil, simbolizando a união entre competência técnica, dedicação e amor à missão de salvar vidas.