Governador participa da abertura do 40º Congresso Internacional de Missões dos Gideões em Camboriú

Foto: Leo Munhoz /SECOM

O governador Jorginho Mello participou na noite deste sábado, 26, da abertura do 40º Congresso Internacional de Missões dos Gideões, em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O evento, um dos maiores encontros missionários, reúne pastores, missionários e fiéis de diversas partes do Brasil e do exterior.

Durante a cerimônia de abertura, o governador destacou a relevância do trabalho missionário e a importância dos valores cristãos para a sociedade catarinense. “Santa Catarina se orgulha de receber um evento tão grandioso, que espalha a palavra de Deus e reforça a fé em tantas famílias. Nosso estado é um exemplo de fé, trabalho e solidariedade. Tenho muito orgulho de ser o governador desse estado abençoado”, afirmou Jorginho Mello.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O congresso, que vai até o dia 5 de maio, terá uma programação intensa, com cultos, pregações, apresentações musicais e ações de evangelização. Em sua 40ª edição, o evento reafirma o compromisso dos Gideões Missionários da Última Hora com a expansão do evangelho em diversas regiões do mundo.

O Congresso dos Gideões é um dos principais marcos religiosos do calendário de eventos em Santa Catarina, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia local.