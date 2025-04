Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores

Posted on

A cidade do Rio de Janeiro tem 1,97 milhão de mulheres que são mães. Esse número representa 64,7% de todo o grupo feminino na capital. O levantamento foi feito pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE), com base nos números Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Se […]