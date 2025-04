Inscrições da Semana do Licenciamento Ambiental Industrial são prorrogadas até a próxima quarta-feira (30) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba prorrogou as inscrições da II Semana do Licenciamento Ambiental Industrial, que ocorrerá de 6 a 9 de maio, das 9h às 13h, no Teatro do Sesc Sorocaba. Os interessados poderão se inscrever até 12h da próxima quarta-feira (30), pelo link: https://tinyurl.com/licenciamento-ambiental. As vagas são limitadas.

Promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), com apoio do Sesc Sorocaba, o evento é voltado a consultores, gestores, empreendedores e universitários, com o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre o processo do licenciamento ambiental municipal, promovendo a adoção de boas práticas e o cumprimento da legislação vigente, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da indústria na cidade.

A programação contará com palestras sobre temas relevantes, como documentações necessárias para Licenciamento Ambiental e suas novas exigências, Logística Reversa, Destinação de Resíduos, Tratamento de Efluentes Líquidos, dentre outros, ministradas por profissionais da Sema, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Associação Ambiental para Coleta, Gestão e Rerrefino do Óleo Lubrificante Usado (Ambioluc).

De acordo com a Sema, é necessário que os participantes inscritos cheguem às 9h, para credenciamento e retirada de crachá. O certificado de participação será emitido posteriormente, por e-mail, a todos que tiverem, no mínimo, 75% de participação no evento.

O Sesc Sorocaba está localizado na Rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. Mais informações pelo e-mail: sema@sorocaba.sp.gov.br. Confira, abaixo, a programação completa:

Dia 6 de maio (terça-feira)

9h – Credenciamento

9h30 – Abertura oficial

10h30 – Intervalo

11h – Palestra “Licenciamento Municipal – Documentação necessária e novas exigências”, com o técnico ambiental da Sema, Klaus Poit Cruvinel Lopes

12h – Palestra “Logística Reversa de OLUC – Óleos transportados usados ou contaminados”, com a advogada da Ambioluc, Tissiana Ribeiro

Dia 7 de maio (quarta-feira)

9h – Credenciamento

9h30 – Palestra “Armazenamento e destinação de Resíduos Sólidos”, com o engenheiro ambiental da Cetesb de Sorocaba, Reinaldo Pereira de Queiroz

10h30 – Intervalo

11h – Palestra “Logística Reversa”,com a gerente da Divisão de Economia Verde e Logística Reversa da Cetesb, Regiane Tiemi Teruya Yogui

12h – Palestra “SIGOR-MTR”, com a gerente da Divisão de Economia Verde e Logística Reversa da Cetesb, Regiane Tiemi Teruya Yogui

Dia 8 de maio (quinta-feira)

9h – Credenciamento

9h30 – Palestra “Tratamento de efluentes líquidos”, com o engenheiro agrônomo do Saae/Sorocaba, Rodolfo da Silva Oliveira Barboza

10h30 – Intervalo

11h – Palestra “CTF/APP”, com o técnico ambiental do Ibama, responsável pela área de Qualidade Ambiental da Superintendência do Ibama de São Paulo, Estevão Luiz Cabral, e com o chefe da Divisão Técnica da Superintendência do Ibama de São Paulo, Fábio Penno Callia

12h – Palestra “Áreas contaminadas e os resíduos perigosos”, com o engenheiro ambiental da Sema, Diego Jorge da Silva

Dia 9 de maio (sexta-feira)

9h – Credenciamento

9h30 – Palestra “Ruído: Aplicação da ABNT 10151:2019 em atividades industriais, com a instrutora de cursos da ABNT referentes à norma ABNT NBR 10151 e integrante do Comitê Brasileiro de Acústica (CB-196) da ABNT, Stelamaris Rolla Bertoli

10h30 – Intervalo

11h – Palestra “Poluição atmosférica – indústria de baixo impacto”, com o supervisor técnico da Cetesb, Lucas Scarpanti

12h – Encerramento