Laguna Carapã realiza o 25º Concurso Pé de Soja e comemora investimentos em infraestrutura 

Laguna Carapã comemora 33 anos de emancipação com 90% de cobertura dos serviços de tratamento de esgoto e pavimentação asfáltica e drenagem em várias vias do município. Para garantir qualidade de vida aos moradores e desenvolvimento local, o Governo do Estado aplicou, nos últimos dois anos, mais de R$ 205 milhões de recursos próprios para melhorar a infraestrutura de Laguna Carapã.

O governador Eduardo Riedel esteve neste domingo (27), acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, secretários estaduais e parlamentares. para participar da tradicional Festa do Pé de Soja Solteiro, realizada também em comemoração ao aniversário da cidade e que faz arte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul.

Riedel destacou o salto de desenvolvimento, junto com a tradição cultural que o município carrega. “É sempre importante valorizarmos nossas tradições. É uma tradição, uma festa que envolve o setor produtivo e toda a sociedade, não só de Laguna, mas da região, e que contempla exposição agropecuária, shows, e também esse campeonato. As famílias produtoras se envolvem numa brincadeira, mas que sempre relembra a importância da soja na nossa economia, na nossa cultura de atividade produtiva”, afirmou.

Riedel ainda lembrou dos investimentos que Laguna Carapã recebeu nos últimos anos. “Nós estamos perto de universalizar a cobertura de esgoto que já se encontra em 90%”, completou.

O concurso Pé de Soja Solteiro tem como principal intuito destacar as potencialidades de Laguna Carapã na produção de soja, além do caráter festivo e turístico. A cada edição, é premiado o produtor que apresentar o pé de soja com a maior quantidade de vagens com grãos. Como existe uma categoria nacional, produtores de todo o país participam do concurso.

Já o prefeito Municipal de Laguna Carapã, Itamar Bilibio, mencionou a otimização e aplicação de recursos da sua gestão e daqueles que o antecederam, além da parceria com a Câmara Municipal. Segundo ele, os recursos ultrapassam os R$ 120 milhões. “Se vocês pegarem a proporção com cidades grandes, é um recurso muito alto”, esclareceu.

Laguna Carapã é lar de 6,7 mil sul-mato-grossenses, que vivem no município e nos distritos de Carapã, Bocajá e Bom Fim, e de acordo com informações da Aprosoja (Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso do Sul), o município possui 128.872,64 hectares dedicados ao cultivo do grão e a estimativa de produção para este ciclo é de 41,47 sacas por hectare.

Laguna Carapã significa “Lagoa Torta”, nome guarani, dado pela grande lagoa que existe na região. O município foi criado através da Lei nº 1261 de 22 de Abril de 1992, desmembrado do município de Ponta Porã.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende