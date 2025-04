Palmeiras supera altitude, vence Bolívar e continua 100%

O Palmeiras deu mais uma prova de que é um grande candidato ao título da edição 2025 da Copa Libertadores da América, pois mesmo jogando nos 3.640 metros do estádio Hernando Siles, localizado na cidade de La Paz (Bolívia), derrotou o Bolívar por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (24).

Graças a este resultado o Verdão permanece com 100% de aproveitamento na competição, ocupando a liderança do Grupo G com nove pontos. Já a equipe boliviana, após o revés, aparece na 3ª colocação da chave, com os mesmos três pontos do vice-líder Cerro Porteño (Paraguai).

Comandado pelo atacante Flaco López, o Palmeiras conseguiu construir uma boa vantagem no primeiro tempo, com gol do argentino aos 18 minutos e do jovem Estêvão aos 44.

Após o intervalo o Bolívar ainda ensaiou uma reação, ao empatar o marcador graças a dois gols do atacante Fábio Gomes. Mas a noite era mesmo do Verdão, que garantiu os três pontos graças ao gol de Maurício aos 27 minutos.

Bahia líder

A quinta também foi de vitória para o Bahia, que, jogando em Salvador, superou o Atlético Nacional (Colômbia) por 1 a 0 graças a gol do atacante Willian José aos 26 minutos do segundo tempo.

Com o triunfo em casa o Tricolor baiano assumiu a liderança isolada do Grupo F com sete pontos, dois a mais do que o vice-líder Internacional, que na última terça-feira (22) ficou no 3 a 3 com o Nacional (Uruguai).