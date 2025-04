‘Prefeitura com Você’: ação itinerante no bairro União levou saúde, lazer, educação e assistência social aos moradores

Foto: Divulgação Semuc



Serviços municipais itinerantes que levam comodidade à população, esse é o ‘Prefeitura com Você’, que chega à sua segunda edição de 2025, no Cras União. Neste sábado, 26, a ação disponibilizou atendimentos de saúde, educação, trânsito, assistência social, Procon, finanças, empreendedorismo, dentre outros, garantindo que os moradores tenham acesso a direitos e políticas públicas sem precisar se deslocar até o centro da cidade.

Com a temática ‘Abril Azul’, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão e com a oferta de atendimentos essenciais e gratuitos à população. De acordo com o secretário adjunto de Assistência Social, Gabriel de Paula, a ação proporciona comodidade e bem-estar para quem necessita de algum serviço da prefeitura.

“Quando a gente faz o Prefeitura com Você, trazemos todos os nossos serviços e os servidores para mais próximo da população. Dentre os atendimentos que a gente oferta, os mais procurados são da área da saúde e Cadastro Único. Hoje, a ação já é consolidada na cidade devido à boa receptividade do público. A procura é sempre muito alta”, disse.

Praticidade e atendimento de qualidade

Neste ano, o ‘Prefeitura com Você’ tem ocorrido de forma bimestral, garantindo praticidade e atendimento de qualidade, facilitando o dia a dia dos cidadãos. Moradora do bairro Cidade Satélite, Alzenira Pereira aproveitou a ação próxima de casa, reuniu a documentação e fez a inscrição no Cadastro Único.

“Fiquei sabendo da ação de hoje pelas redes sociais da Prefeitura de Boa Vista. Aproveitei que é sábado, estou de folga do meu trabalho e não deixei a oportunidade passar, pois tinha um tempo que estava tentando me inscrever no Cadastro Único. Uma ação dessas é muito boa para a população, já que é fim de semana, dia em que estamos em casa. Estou saindo satisfeita”, contou.

Ocorrendo de forma itinerante desde de 2023, o ‘Prefeitura com Você’ atingiu a 16ª edição da ação municipal. Além de moradores do bairro União, o evento atende cidadãos do Caranã, Jardim Caranã, Cidade Satélite, Murilo Teixeira, Piscicultura e Santa Tereza. As crianças também têm programação especial, com a minicidade, espaços lúdicos para pintura facial, desenhos e jogos.

“Estou aqui com a minha mãe. Só hoje, eu já brinquei, escovei meus dentes, pintei o rosto com uma flor linda e andei de bicicleta no trânsito da minicidade. Aprendi que a gente não pode correr para não machucar o coleguinha, que devemos parar no sinal vermelho e não podemos subir na calçada. Não estou cansada e ainda vou desenhar e colorir”, narrou Anna Thalita, de 9 anos.

Servidor de Valor

Além da população em geral, os servidores que trabalham para atender as demandas dos moradores também recebem cuidado e atenção. Durante toda a ação, a sala do programa ‘Servidor de Valor’ disponibiliza lanche, momentos de lazer e interação entre os profissionais municipais. Assim como a população, os trabalhadores de Boa Vista também recebem atenção especial.

Outras edições do ‘Prefeitura com Você’

A cada edição, o ‘Prefeitura com Você’ registra uma média de 4 mil atendimentos. Os serviços municipais já foram levados para moradores do bairro Senador Hélio Campos, Pintolândia, João de Barro, Professora Araceli Souto Maior, Cidade Satélite, Airton Rocha, Equatorial, Asa Branca, Comunidades indígenas do baixo São Marcos, Nova Cidade, Pedra Pintada, Caranã e Sílvio Leite.

