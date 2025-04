Luana Silva é vice-campeã da etapa de Bells Beach

A jovem surfista brasileira Luana Silva fez história na madrugada deste domingo (27) ao garantir o vice-campeonato da etapa de Bells Beach, Austrália, do Circuito Mundial de Surfe. Esta foi a primeira vez que a jovem, de 20 anos de idade, disputa uma decisão de etapa da competição.

Luana, que nasceu no Havaí, mas é filha de pais brasileiros, perdeu na decisão para a australiana Isabella Nichols por 16,26 pontos a 12,67. A brasileira fez um grande ano de 2024 no Mundial Júnior da WSL (Liga Mundial de Surfe), com o título da competição.

“Estou muito orgulhosa do meu desempenho. Estou feliz por ter superado alguns bloqueios mentais, obstáculos mentais que não conseguia superar no começo. É uma grande conquista para mim”, afirmou Luana Silva.

Se o título da disputa feminina ficou com a australiana Isabella Nichols, no masculino a conquista ficou com Jack Robinson, também da Austrália.

Flamengo sobra e goleia o Corinthians no estádio do Maracanã

Brasília x São Paulo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/04) – PALPITES NOVO BASQUETE BRASIL