Em fase de construção, segundo abrigo para idosos de Boa Vista vai oferecer 40 vagas para acolhimento

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Nesta segunda-feira, 28, o prefeito Arthur Henrique (MDB) e a secretária de Assistência Social, Nathália Cortez, visitaram as obras do novo Abrigo de Idosos, localizado ao lado da praça Matheus Yukio Sato, bairro Centenário. Construído com recursos próprios do município, o local terá área de 1.479,36 m², oferecendo 40 vagas para acolhimento institucional de longa permanência.

A obra iniciou em outubro de 2024. Todos os ambientes contarão com acessibilidade para facilitar a mobilidade dos idosos. Conforme o prefeito Arthur Henrique, o local disponibilizará um setor de assistência social com salas multidisciplinares, além de dormitórios, redário, piscina e equipamentos de ginástica e área de lazer.

“No mundo ideal, os idosos deveriam viver com suas famílias em lares acolhedores e com muito amor, mas infelizmente nem sempre é dessa forma. Existem idosos que sofrem violação de seus direitos, como abandono da família e maus-tratos. É nessa hora que a prefeitura e o Ministério Público entram em ação. Estamos construindo um novo abrigo, um ambiente acolhedor e familiar para oferecer cuidados a essas pessoas que tanto contribuíram com todos ao longo das suas vidas”, disse.

Política pública de proteção a idosos

Com o novo abrigo, idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família e vivem situações de violência, negligência, situação de rua, abandono ou então com vínculos familiares fragilizados e rompidos, ganham um novo lar. De acordo com Nathália Cortez, os idosos encontrarão um ambiente acolhedor e tranquilo.

“Será um lugar que vai oferecer qualidade de vida, conforto, cuidados em saúde e assistência social para as pessoas. Nossos idosos serão muito bem cuidados, com amor, participando de atividades que vão cuidar da saúde física e emocional. Eles contarão com atividades de esporte, lazer, cultura e terão até uma horta onde irão plantar, cultivar e colher produtos, servindo como uma terapia”, destacou.

Primeiro abrigo de Boa Vista

Em 2023, a atual gestão iniciou uma nova política pública de proteção aos idosos, com a inauguração do primeiro abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, com capacidade para acolher 10 idosos. A instituição atende pessoas com mais de 60 anos, encaminhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pelo Ministério Público Estadual (MPRR).

A inserção no serviço ocorre quando todas as possibilidades de autossustento, assim como a convivência familiar forem esgotadas. O Serviço de Acolhimento tem como responsabilidade oferecer atenção integral aos idosos, garantindo a proteção de sua dignidade e direitos. O espaço atende às necessidades básicas dos acolhidos, como vestuário, calçados e alimentação.

Fonte: Da Redação