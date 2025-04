São José Karatê se prepara para a Final Paulista

Posted on

Foto: Divulgação/PCRR Um homem, de 35 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 26, no bairro Santa Luzia, zona Oeste de Boa Vista, suspeito de tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 24 de outubro, próximo a um bar no bairro Dr. Silvio Leite. O conhecido da vítima estava discutindo com o acusado […]