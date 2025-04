Secretaria da Mulher proporciona aulas gratuitas de defesa pessoal na ação “Mulher em Foco” nesta terça-feira (29) – Agência de Notícias

A ação foi feita para celebrar o Dia Nacional da Mulher

A Secretaria da Mulher, contando com o apoio de várias outras secretarias, como de Esporte e Qualidade de Vida (Sequavi) e Secretaria de Comunicação (Secom), realizou mais um evento de sucesso, nesta terça-feira (29), que lotou o estacionamento ao lado do prédio que sedia a nova pasta municipal. O objetivo foi proporcionar aos interessados, principalmente às mulheres, aulas gratuitas com diferentes técnicas de defesa pessoal. A ação foi realizada em comemoração ao Dia Nacional da Mulher (30 de abril), com o evento “Mulher em Foco”, voltado à valorização da mulher, fortalecendo a autoestima e promovendo bem-estar físico e emocional.

Estiveram presentes a secretária da Mulher, Rosângela Perecini; o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; o secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequavi), Vitor Hugo Carvalho; o Subcomandante da Guarda Civil Municipal, Régis Alonso; a sargento da Polícia Militar (PM), Helen Cristina Pereira da Silva; a Dra. Vera Helena, do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Leste; a integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) Sandra Correia Ometto, além do público presente. Uma equipe do curso de Enfermagem da Escola Grau Técnico também participou oferecendo aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Em sua fala, o secretário Vitor ressaltou a importância do trabalho que vem sendo feito junto às comunidades espalhadas por todo o município. “Passamos de sete para 27 grupos, atualmente com mais de 1.000 pessoas, que integram o projeto ‘Caminha Sorocaba’. Estamos sempre abertos para contribuir com a Secretaria da Mulher e trabalhar em parceria para estimular a prática de atividades físicas”, afirmou.

O secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia, também elogiou a iniciativa. “É um presente para as mulheres, podendo comemorar essa data com uma ação voltada ao seu bem-estar e, ainda, podermos ver este novo equipamento, a Secretaria da Mulher, em pleno funcionamento e já proporcionando tantas ações importantes para a cidade”, completou.

Na sequência foram oferecidas aulas práticas e gratuitas para o público, como a de Taekwondo, com o mestre Gomes, da Escola TTS, e de e de Krav Magá, com o instrutor Rogério Araújo, que é da Federação Brasileira de Krav Magá e Kapap. Esta aula foi proporcionada pelo Instituto Haganá, cujo representante, o diretor de Relacionamento Ricardo Nápoli, também esteve presente.

“Foram apresentadas aqui diferentes técnicas de defesa pessoal. O objetivo é tanto proporcionar informações técnicas e ensino prático para que as mulheres saibam algumas ações básicas para sua própria segurança, bem como incentivar a realização de atividades físicas no dia a dia”, finalizou a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

Todos os participantes puderam, ainda, degustar o café da manhã oferecido pela Semul. A Secretaria da Mulher está localizada na Av. Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista.