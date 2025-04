UBS/PA São Guilherme tem alteração no atendimento na noite desta segunda-feira (28) – Agência de Notícias

A parir das 19h desta segunda-feira (28), a UBS/PA São Guilherme vai direcionar os usuários que necessitarem dos serviços a unidades próximas, como a UPH Zona Norte e PA Laranjeiras.

Provisoriamente duas ambulâncias vão dar apoio no local para casos que for necessário remoção. A alteração se dá devida a uma queda de energia externa no poste próximo à unidade que afeta o atendimento no período noturno.

A Secretaria da Saúde (SES) salienta que a manutenção já foi solicitada à empresa para manutenção elétrica e retorno do atendimento.