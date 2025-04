Posse do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – CMDPI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Paula Paz Secretaria de Saúde A Prefeitura de São José dos Campos intensificou, neste feriado de Carnaval, as ações de combate à dengue na cidade. A força-tarefa inclui a conscientização dos moradores para a necessidade de se eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. As ações começaram neste sábado (10) com nebulização, ação educativa […]