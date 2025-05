Comissão Eleitoral adia em uma semana o cronograma das eleições para o Consup 2025–2027 – IFSP

Alterações atendem aos pedidos da comunidade e ampliam prazos para inscrição de candidaturas e formação das comissões locais

A Comissão Eleitoral Central Inicial do IFSP divulgou nesta terça-feira (30) o Comunicado 02, no qual informa a alteração do cronograma do processo eleitoral para escolha dos conselheiros do Conselho Superior (Consup) para o mandato 2025–2027. A maioria das datas e prazos foi postergada em uma semana em relação ao calendário anteriormente aprovado.

De acordo com a Comissão, a decisão foi motivada por diversos pedidos da comunidade acadêmica para ampliação de prazos, especialmente nos momentos iniciais do processo. A medida também considera o feriado de 1º de maio, que impactaria diretamente os prazos originais.

Entre as mudanças mais relevantes está a prorrogação do período de inscrições para candidaturas, que agora vai até 8 de maio. O prazo para formação das Comissões Eleitorais Locais também foi estendido, passando de 2 para 7 de maio. O novo cronograma completo está disponível no Comunicado 02.

A Comissão reforça que a ampliação dos prazos não trará prejuízos ao processo eleitoral e pede o apoio dos campi na divulgação das novas datas, a fim de garantir ampla participação da comunidade.

Confira o calendário atualizado: