Ex-auxiliar de Tite, Cleber Xavier debuta como técnico no Santos

Auxiliar-técnico de Tite por 24 anos, o gaúcho Cléber Márcio Serpa Xavier ganhou sua primeira oportunidade como técnico. Ele foi anunciado como novo treinador do Santos no início da noite desta terça-feira (29). O contrato com o clube vai até o final do ano. A estreia do técnico será na próxima quinta (1º), quando o Santos recebe o CRB na Vila Belmiro, às 18h (horário de Brasília), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Cléber Xavier, de 61 anos, substituirá o técnico português Pedro Caixinha, demitido do clube no último dia 14. Além da Copa do Brasil, o Santos disputa o Campeonato Brasileiro, ocupando o penúltimo lugar na classificação geral.

Cléber Xavier terá Matheus Balbi, filho de Tite, como auxiliar técnico. Também contará com o auxiliar Vinicius Marques e com o preparador físico Fábio Mahseredjian. O trio integrou a comissão técnica da seleção brasileira entre 2016 e 2022. Já César Sampaio, que assumiu o Santos interinamente nos últimos três jogos, permanecerá como auxiliar da equipe profissional.

Em 37 anos de carreira no futebol, Cleber Xavier atuou por sete anos na seleção brasileira, participando de duas Copas do Mundo (2018 e 2022). Além do Flamengo, ele também teve passagens pelo Grêmio, Internacional, Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians.

