Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 30/04/2025

O governador Jorginho Mello lançou nesta quarta, 30, o maior programa estadual de castração animal já realizado no Brasil.

Chamada Pet Levado a Sério, a ação visa promover o bem-estar animal, com foco no controle populacional por meio da castração e microchipagem de cães e gatos.

Também estão previstas ações educativas e de capacitação de gestores municipais.

Com investimento de R$ 18 milhões, o programa vai abranger 281 municípios com até 100 mil habitantes, o que representa 95% do território catarinense, e prevê a realização de 90 mil castrações entre 2025 e 2026.

————————————————————

O Governo do Estado está ampliando a rede de assistência à Saúde Auditiva.

O objetivo é reduzir o tempo de espera e aproximar o serviço da população em todas as regiões.

A Secretaria de Estado da Saúde já aumentou de cinco para nove prestadores credenciados.

A meta é chegar a 17 serviços habilitados pelo Estado.

————————————————————

Ao longo de abril, as escolas estaduais realizaram uma série de atividades de conscientização e acolhimento com a comunidade escolar em relação ao autismo.

As ações envolveram rodas de conversa, palestras, atendimento individualizado a estudantes com autismo e atividades práticas para os profissionais envolvidos.

A programação fez parte do Abril Azul e buscou aumentar o acolhimento, respeito e inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista.

————————————————————

Mais informações estão no portal estado.sc.gov.br/noticias