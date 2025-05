Inscrições para o Encceja 2025 terminam nesta sexta-feira

Foto: Divulgação / SED

As pessoas interessadas em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2025 (Encceja) devem realizar suas inscrições pelo site até esta sexta-feira, 2. Desta forma, os candidatos estarão aptos para realizar as provas que ocorrem no dia 3 de agosto.

O Encceja possibilita a certificação de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio. Para obter a conclusão do ensino fundamental, o estudante deve ter, no mínimo, 15 anos completos na data da realização da prova, e 18 anos para o ensino médio.

A Secretaria de Estado da Educação (SED) é uma unidade certificadora e disponibiliza a emissão do certificado no Portal de Serviços do Governo do Estado, por meio do link e também em atendimento presencial realizado nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) – veja aqui os endereços.