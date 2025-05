Jorginho Mello participa da abertura do CAP 25 em Balneário Camboriú

Posted on

Henrique Macedo Fundhas O gabarito do Vestibulinho do Cephas (Colégio de Educação Hélio Augusto de Souza), em São José dos Campos, foi divulgado nesta segunda-feira (27) no site da instituição e no site da Rhsconsult, organizadora do processo seletivo. A prova, que atraiu cerca de 800 candidatos, foi realizada neste domingo (26). O resultado […]