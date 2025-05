prazo para submissão de trabalhos científicos está aberto – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Semana de Enfermagem do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) acontece entre os dias 21 e 23 de maio, com o objetivo de consolidar a importância da Enfermagem na segurança do paciente e o fortalecimento desta temática dentro do SUS (Sistema Único de Saúde). O prazo para submissão de trabalhos científicos já está aberto. Os trabalhos podem ser submetidos até o dia 15 de maio.

O tema do evento, neste ano, é “A segurança do paciente: o papel crucial da Enfermagem”. A programação inclui apresentação cultural do Projeto Águia, minicursos, palestras, mesa redonda, além da apresentação oral dos trabalhos científicos.

“Esse evento representa uma oportunidade de nos encontrarmos e trazer a visibilidade em relação ao tema escolhido anualmente. Além de celebrar o Dia do Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem, nós podemos trocar vivências e, principalmente, aprendermos juntos”, afirma a enfermeira e coordenadora da Semana de Enfermagem 2025, do HRMS, Juliana Leite Liberalli.

A enfermeira explica que a programação proposta vai além das palestras e atividades. “A ideia é aproximar instituições, profissionais, estudantes, residentes e pesquisadores, criando uma rede que fortaleça a cultura da segurança do paciente. Quando a gente compartilha experiências e fala sobre os desafios do dia a dia, conseguimos pensar em caminhos mais seguros, para cuidar de quem mais precisa”, destaca. Juliana Liberalli ainda completa: “A segurança do paciente começa com atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. Além disso, dar visibilidade ao trabalho da Enfermagem é também reconhecer o quanto nossa atuação é decisiva para a qualidade do cuidado”.

As inscrições para o evento serão abertas em breve, contudo já é possível submeter os trabalhos científicos.

Os resumos deverão ser encaminhados pelo e-mail semana.da.enfermagem.hrms@gmail.com até o dia 15 de maio de 2025, de acordo com as regras abaixo:

• Resumo simples de, no mínimo, 250 palavras a, no máximo, 500 palavras, conforme modelo em Word disponível aqui;

• Serão considerados até oito autores no resumo simples;

• Deverá ser indicado em negrito o autor que fará a apresentação oral no dia 21/05/2025 no período vespertino;

• O resumo deve conter introdução, objetivos, metodologia, resultados, e considerações finais. Em caso de relato de experiência, considerar as seções: introdução, objetivos, descrição crítica da experiência, considerações finais;

• Serão aceitos: revisões, estudos transversais, estudos de coorte, relato de experiência, relato de caso, estudo experimental (controlado ou randomizado) e ensaios clínicos;

• Caso o trabalho seja aprovado, o autor responsável pela submissão receberá um e-mail com as orientações sobre o horário e dia da apresentação e formato do template.

Patrícia Belarmino, Comunicação Funsau/HRMS