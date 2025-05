Manifestação pede justiça por engenheiro morto em atropelamento causado por motorista bêbada em Boa Vista

Foto: TV Imperial



Corredores de rua, familiares e amigos do engenheiro de produção José Francisco Gomes, o “Ferrinho”, se reuniram em uma manifestação na tarde desta quinta-feira, 1º, em Boa Vista. Ele morreu quase um mês após ser atropelado por uma motorista bêbada na região do Bom Intento, zona rural da capital.

A partir da praça do Centro Cívico, com bandeiras, cartazes e gritos por justiça, dezenas de pessoas caminharam por algumas das principais avenidas da cidade, assim como pela sede do Ministério Público de Roraima.

“Hoje, a nossa reivindicação é para que haja justiça. A gente não quer que aconteça nada de mau com ela, mas que ela pague pelo crime que ela cometeu. Só isso que a gente pede. Infelizmente a gente não tem mais o nosso amigo ao nosso lado e o que a gente pede hoje é justiça”, disse Haiuby Romero Sodré, amigo de José Francisco.

O filho de “Ferrinho”, Pablo Henrique Gomes também marcou presença na manifestação. Ele falou sobre o momento de homenagem e lembranças do pai. “Me emociona, porque pela dimensão eu vejo o quanto o meu pai era amado, o quanto as pessoas gostavam dele, mas também não impressiona pelo fato que a vida toda eu vi o meu pai ajudar as pessoas sem pedir nada em troca, simplesmente porque ele tinha o coração bom”, disse.

O acidente

O engenheiro de produção foi um dos quatro corredores atropelados no dia 29 de março. O carro era conduzido por Jully Gabriella Passos Mota, de 26 anos. Ela estaria voltando de uma festa e, conforme a Guarda Civil Municipal, estava em visível estado de embriaguez. A Polícia Civil confirmou que a motorista dirigia sob efeito de bebida alcoólica.

Testemunhas disseram que a mulher tentou fugir, mas foi impedida pelos corredores no local e chegou a ser presa em flagrante. No entanto, a jovem foi solta no dia seguinte em audiência de custódia. Agora, é investigada por homicídio doloso. Mesmo sob medidas cautelares, ela responde ao processo em liberdade.

Fonte: TV Imperial