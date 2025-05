Nunes Marques suspende decisão do TRE que afastou prefeito de Barueri

Posted on

Por MRNews Quanto ganha o vice-campeão do BBB? Veja a bolada que Guilherme levou no BBB25 O Big Brother Brasil 25 chegou ao fim, mas uma dúvida ainda movimenta os fãs: quanto ganha o vice-campeão do BBB? No caso da edição de 2025, Guilherme, que ficou com o segundo lugar, saiu da casa mais […]