Procon Boa Vista promove ações educativas para orientar consumidores em compras do Dia das Mães

FOTO:KATARINE ALMEIDA PMBV/SEMUC



A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor (Procon), promove neste e no próximo sábado (3 e 10 de maio) ações voltadas a consumidores e empresários, em alusão ao Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio local. Será a partir das 16h, no Shopping do bairro Cauamé.

Do mesmo modo, na ocasião, equipes do Procon distribuirão panfletos informativos. Além disso, prestarão orientações sobre direitos e deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tanto para quem compra quanto para quem vende.

“O objetivo é promover o consumo consciente. Além de reforçar a importância do cumprimento da legislação nas relações de consumo, contribuindo para um ambiente comercial mais justo e equilibrado durante o período de maior movimento no varejo”, afirmou o presidente do Procon, Zélio Mota.

Fonte: Da Redação