SONORA – Governo do Estado reforça a segurança com sistema de monitoramento facial em 60 cidades catarinenses

Santa Catarina não para de investir para continuar sendo o estado mais seguro do Brasil.

Por determinação do governador Jorginho Mello, a Secretaria de Estado da Segurança Pública desenvolveu um projeto de monitoramento facial.

A intenção é investir, inicialmente, R$ 35 milhões para a instalação do sistema e aquisição de mil câmeras a serem instaladas em 60 cidades catarinenses.

A iniciativa se baseia no estudo de viabilidade técnica realizado durante o último Carnaval, que resultou na identificação e prisão de cinco pessoas com pendências na justiça.

O governador Jorginho Mello afirma que a iniciativa é mais uma ação para manter Santa Catarina como o estado mais seguro do Brasil:

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, fala dos testes já realizados e explica como funciona o sistema:

A proposta prevê implementar o sistema e as câmeras nas 60 cidades com população maior do que 25 mil habitantes.