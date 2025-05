Heidenheim x VfL Bochum ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (02/05)

O jogo entre Heidenheim x VfL Bochum Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (2) às 16h30 hs . O mandante desta partida será o primeiro time do confronto que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Heidenheim x VfL Bochum: Onde Assistir, Escalações e Palpite

Nesta sexta-feira (2), o Heidenheim recebe o VfL Bochum na Voith-Arena, em um confronto crucial pela Bundesliga. Ambas as equipes lutam contra o rebaixamento, tornando este jogo decisivo para suas aspirações na temporada.

🕒 Horário e Transmissão

**Data e Hora:**Sexta-feira, 2 de maio de 2025, às 15h30 (horário de Brasília

**Onde Assistir:**Transmissão ao vivo pela ESPN Brasil e Star+

⚽ Situação das Equipes

Heidenheim

O Heidenheim ocupa a 15ª posição na tabela, com 30 pontos, e busca se distanciar da zona de rebaixamentoA equipe vem de uma vitória importante na última rodada, o que aumentou a confiança do elencoNo entanto, ainda há necessidade de consistência para garantir a permanência na Bundesliga

VfL Bochum

O Bochum está em uma situação delicada, na 17ª posição com 25 pontosUma derrota neste confronto significaria o rebaixamento imediato para a 2. BundesligaA equipe precisa vencer para manter vivas as chances de permanência na elite do futebol alemão

🧠 Palpite

Dada a pressão sobre o Bochum e a vantagem do Heidenheim jogando em casa, o palpite é uma vitória para o Heidenheim por 2 a . Ambas as equipes devem buscar o ataque, mas a vantagem do fator casa pode ser decisiv.

📋 Escalações Prováveis

Heidenheim (4-2-3-1)

*Goleiro: Kevin Müler

*Defensores: Jannes Wieckhoff, Damian Michalski, Lennart Moser, Jonas Daid

*Meio-campistas: Jan-Niklas Beste, Tobias Mohr, Florian Pick, Christian Kühlwetter, Tim Kleindiest

*Atacante: Philipp Titz

VfL Bochum (4-3-3)

*Goleiro: Manuel Riemnn

*Defensores: Gerrit Holtmann, Erhan Mašović, Maxim Leitsch, Cristian Gamoa

*Meio-campistas: Jürgen Locadia, Kevin Stöger, Moritz Broschinki

*Atacantes: Philipp Hofmann, Silvere Ganvoula, Takuma Asno

🏟️ Expectativa para o Joo

O Heidenheim buscará aproveitar o fator casa para pressionar o Bochum desde o iníi. Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, a equipe tem tudo para conquistar os três pono. Por outro lado, o Bochum, apesar da situação difícil, deve entrar em campo com determinação, sabendo que uma derrota significará o fim da sua jornada na Bundeslga.

Este confronto promete ser emocionante e decisivo para ambas as equie. Os torcedores podem esperar um jogo de muita intensidade e emoão.

