Giro SECOM – Com notícias de Santa Catarina – 02/05/2025

Por determinação do governador Jorginho Mello, a Secretaria de Estado da Segurança Pública desenvolveu um projeto de monitoramento facial.

A intenção é investir, inicialmente, R$ 35 milhões para a instalação do sistema e aquisição de mil câmeras a serem instaladas em 60 cidades catarinenses.

A iniciativa se baseia no estudo de viabilidade técnica realizado durante o último Carnaval em Florianópolis, que resultou na identificação e prisão de cinco pessoas com pendências na justiça.

A proposta prevê implementar o sistema e as câmeras nas 60 cidades com população maior do que 25 mil habitantes.

————————————————————

O Governo do Estado, por meio do Detran/SC, realiza nos dias 5 e 6 de maio um grande evento de abertura da Campanha Maio Amarelo em Santa Catarina.

Realizado na Arena Multiuso de São José, na Grande Florianópolis, o evento tem uma programação especial voltada à conscientização no trânsito.

Serão dois dias de palestras, exposições e demonstrações práticas para os públicos infantil, juvenil e adulto.

Entre os destaques do evento, estão palestras sobre segurança viária, regulamentação do motofrete e educação para o trânsito nas escolas, além de experiências imersivas como o óculos simulador de embriaguez.

Também fazem parte da programação as carretas educativas Cinetran e SEST SENAT com simulações de ponto cego, pista de trânsito infantil, vídeos e relatos sobre segurança viária.

————————————————————

Santa Catarina teve o terceiro melhor saldo de empregos do país no mês de março, com 9.841 novas vagas, conforme dados do Novo Caged divulgados na quarta.

Junto com São Paulo e Minas Gerais, os três estados totalizaram um saldo de 62.874 empregos formais, o que corresponde a 88% do saldo Brasil.

Além disso, os resultados acumulados no primeiro trimestre de 2025 em Santa Catarina registraram 63,5 mil novos empregos, o terceiro maior patamar de saldo na série histórica.

Setores como indústria, comércio e serviços apresentaram crescimento nas vagas de emprego no período.

————————————————————

