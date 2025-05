Campanha de doação de sangue 2025 reforça cultura da solidariedade no IFSP – IFSP

Com 92 voluntários e 64 bolsas coletadas, edição deste ano mantém o compromisso iniciado em 2024 e prepara nova ação para o segundo semestre

Em mais uma demonstração de solidariedade e engajamento, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizou, no primeiro semestre de 2025, a segunda edição de sua campanha de doação de sangue. A ação ocorreu no dia 30 de abril, no Auditório Aldo Ivo, do Campus São Paulo, e contou com a parceria da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.

O resultado foi expressivo: 92 voluntários participaram da campanha, que resultou na coleta de 64 bolsas de sangue. Para o IFSP, a mobilização reforça o compromisso institucional com o cuidado com as pessoas e a valorização da vida.

“Foi uma honra participar pessoalmente dessa ação”, afirmou Bruno Nogueira Luz, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Segundo ele, a adesão da comunidade demonstra o quanto o Instituto está conectado com causas que realmente importam. “Doar sangue é um gesto simples, mas com um impacto imensurável na vida de quem precisa. Agradeço a todos os voluntários e já deixo o convite para a próxima edição”, completou.

Guilherme Oliveira Leite, diretor de Gestão de Pessoas do IFSP, reforçou o sentimento coletivo que permeou a campanha. “É um daqueles momentos em que vemos, na prática, o quanto a nossa comunidade é solidária e engajada. É emocionante ver esse espírito se renovar a cada ação.”

A diretora-adjunta de Saúde e Qualidade de Vida, Patrícia Batista Santos, também destacou o envolvimento dos participantes. “Alunos, servidores e colaboradores terceirizados participaram com entusiasmo e mostraram que, juntos, podemos fazer a diferença. Ver a comunidade unida por uma causa tão importante foi emocionante”, relatou.

A campanha de 2025 mantém vivo o espírito solidário que marcou a edição anterior. Em 2024, a iniciativa superou todas as expectativas: 96 voluntários participaram da ação, que resultou na coleta de 76 bolsas de sangue — ultrapassando a meta inicial de 60 bolsas. O sucesso motivou a continuidade do projeto e consolidou a campanha como uma ação permanente no calendário institucional.

Para quem não conseguiu participar nesta edição, a boa notícia é que uma nova campanha já está sendo organizada para o segundo semestre. Até lá, é possível doar sangue nas unidades da Fundação Pró-Sangue, localizadas nos bairros Clínicas, Dante Pazzanese, Mandaqui, Osasco e Barueri. O agendamento pode ser feito diretamente pelo site da instituição.