Crianças aprendem sobre cultivo, alimentação saudável e sustentabilidade em escola de Boa Vista

Fonte: Divulgação Semuc



No Núcleo de Creches Senador Hélio Campos, o aprendizado vai além da sala de aula. É entre folhas de alface, coentro e cebolinha que as crianças exploram o mundo natural por meio doprojeto Horta: Brincando com as Sementinhas, Crescendo com as Plantinhas. A proposta sensibiliza os pequenos sobre o cultivo da terra, o cuidado com as hortaliças e a importância de hábitos alimentares saudáveis.

Além do plantio, as crianças vivenciam práticas sustentáveis pois tem a reutilização de pneus. O item vira canteiros, e o uso de garrafas pet para fabricar pazinhas de jardinagem.

Além disso, a experiência coletiva: envolve educadores, famílias. Que doam pneus e sementes e até as merendeiras, que participam do momento da colheita junto com os alunos.

Todas as 270 crianças do núcleo participam das atividades com a horta em sistema de revezamento semanal. Os alimentos colhidos vão para a merenda escolar. O que ainda mais vínculo entre o que se aprende e o que se consome no dia a dia.

Protagonismo das crianças e trabalho em equipe

Além disso, a gestora da unidade, Lourdes Santos, explica que a proposta vai muito além de plantar: desenvolve o senso de pertencimento e responsabilidade ambiental nas crianças desde cedo.

“A horta é um espaço de descobertas. As crianças colocam a mão na terra, observam o crescimento das sementes e aprendem que o cuidado diário gera resultado. Isso forma valores importantes, como responsabilidade, cooperação e respeito ao meio ambiente”, destacou.

Para ela, o projeto também se fortalece pela união entre a escola e a comunidade. “O envolvimento das famílias e da equipe escolar mostra que todos estão empenhados em ensinar para nossas crianças, desde cedo, que é possível cuidar da natureza de forma simples e prática. Aqui, a sustentabilidade é vivida no dia a dia”, completou.

Fonte: Da Redação