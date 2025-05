Funjope apoia oficina de dança com grupo de Belo Horizonte, no Conventinho

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está apoiando a oficina Continuum, que será ministrada pelo Camaleão Grupo de Dança, de Belo Horizonte (MG). As inscrições podem ser feitas até a quinta-feira (8) ou enquanto houver vagas. A oficina, que oferta 30 oportunidades, vai acontecer na sexta-feira (9), no Conventinho, a partir das 15h. No sábado (10), o grupo apresenta o espetáculo ‘Verga’, às 17h, no Busto de Tamandaré.

“Essa oficina faz parte de um conjunto de ações que nós estamos realizando dentro de um programa de formação que a Funjope mantém. Nós sempre estamos atraindo bailarinos e professores de dança que possam executar oficinas na cidade, capacitando nosso público, sobretudo, os mais jovens para a arte da dança. Essa formação ganha muita importância para todos nós e, desde já, agradeço a todos os bailarinos envolvidos”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Inscrições – A oficina Continuum é voltada para bailarinos com idade acima de 15 anos, sendo necessário prévio conhecimento em dança contemporânea.

Para participar, os interessados devem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMEhVvBtq0otANcYI1x0a2scqkIpmNp_p4ZB9l18zM9hvCsQ/viewform?usp=preview.

Oficina – Continuum é um sistema de treinamento criado a partir da análise de diferentes técnicas e estilos de movimento. Com base nos princípios da física, este sistema de treinamento apresenta o corpo como uma massa contínua a partir do estudo de peso, controle da velocidade e aceleração proporcionando o controle do deslocamento de um ponto a outro usando o mínimo de esforço.

Em geral, trabalha eficiência e habilidade do deslocamento; consciência de 360˚: ferramentas para agregar a tridimensionalidade; centro de força; precisão dos movimentos; solução dos problemas técnicos.