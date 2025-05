AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.11/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A próxima etapa do Circuito Mineiro de Inovação para o Agro será realizada no município de Buritizeiro, Norte de Minas, na próxima quinta-feira (20/6), abordando as inovações tecnológicas nos segmentos da pecuária, soja, fruticultura e silvicultura, atividades que se destacam na região do Vale do São Francisco. O evento é promovido pelo Governo de Minas, […]