IFSP capta R$ 2,4 milhões em emendas estaduais com apoio da FAI.UFSCar – IFSP

Recursos serão utilizados exclusivamente para pagamento de bolsas aos estudantes

O IFSP, com apoio da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico — FAI.UFSCar, conseguiu captar R$ 2.424.000,00 em emendas para o Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia (PACTec) do IFSP.

Essa ação inédita fortalece a pesquisa e a inovação no IFSP, permitindo que estudantes de graduação e do nível técnico se engajem no mundo da ciência e da tecnologia. Permite a adoção de metodologias e do pensamento científico para solução de problemas, e aumenta as chances de empregabilidade dos nossos estudantes, contribuindo para a permanência e êxito.

O PACTec foi concebido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em parceria com a FAI.UFSCar. A motivação foi a busca de recursos para contemplar projetos de iniciação científica e tecnológica (IC e IT) que anualmente são aprovados no mérito, mas não contemplados por falta de orçamento institucional. Segundo Adalton Ozaki, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, anualmente o IFSP recebe a submissão de cerca de 650 projetos para o PIBIFSP, conseguindo contemplar com recursos próprios em torno de 350 projetos. Já nos editais do CNPq são cerca de 300 submissões para 135 bolsas. Ou seja, anualmente cerca de 370 projetos não são contemplados por falta de recursos.

Nesse contexto, o PACTec foi concebido exclusivamente para pagamento de bolsas aos estudantes envolvidos nos projetos de pesquisa e aprovado no Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSP. O ex-reitor e diretor-geral do Campus Rio Claro, Eduardo Modena, auxiliou na prospecção e abordagem junto aos parlamentares. Após a indicação das emendas, que ocorreu no início de fevereiro, a PRP procedeu com a elaboração dos planos de trabalho, que envolveu o planejamento detalhado do uso do recurso, já com a previsão de cada projeto de IC que seria contemplado em cada emenda, que é uma exigência do órgão concedente. A FAI.UFSCar auxiliou com todo o processo de documentação e inserção das informações no sistema. A PRP ainda precisou fazer ajustes devido à diligência que foi encaminhada posteriormente.

Ao longo da semana passada, o IFSP recebeu a informação de que as 9 emendas foram liberadas para assinatura. Ainda há um trabalho de tramitação a ser feito, mas as emendas já estão aprovadas. Com o montante destinado, será possível contemplar 349 estudantes bolsistas em atividades de iniciação científica e tecnológica. A previsão é que o recurso chegue efetivamente em julho, para início dos projetos em agosto.

Abaixo estão relacionadas as emendas e os respectivos parlamentares que fizeram a indicação: