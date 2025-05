Mês de maio tem programação especial nas bibliotecas

Posted on

Terça-feira (13/8) começa com frio e geada no oeste e sul de Minas Gerais. A massa de ar seco e frio persiste atuando sobre o estado, mantendo condições favoráveis para baixas temperaturas pela manhã no Centro-Sul e Oeste mineiro. No Jequitinhonha e Mucuri, o transporte de umidade de origem oceânica pode levar a ocorrência de […]