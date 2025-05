São José Rugby apresenta novo uniforme para temporada 2025

Lucas Lemes





Na noite desta segunda-feira (5), o São José Rugby realizou um evento de apresentação dos uniformes e das expectativas para a temporada deste ano. A cerimônia aconteceu na sede da Construtora Marcondes César e contou com a presença de representantes da Prefeitura de São José dos Campos, de patrocinadores e parceiros da equipe.

Durante o evento, foi exibido o calendário de competições e as metas para 2025. Os atletas da equipe adulta exibiram os uniformes que serão utilizados em 2025. A definição dos modelos contou com a participação direta do público, por meio de uma votação aberta nas redes sociais do time, que contabilizou mais de 1.300 votos.

O tradicional uniforme listrado em vermelho e azul foi o mais votado, com cerca de 60% da preferência popular.

Equipe técnica do São José Rugby com os novos uniformes de treino | Foto: Divulgação/Fabio Lapa

O coordenador técnico do São José Rugby, Maurício Coelho, destacou a importância da cerimônia:

“A importância desse tipo de evento para o clube é a construção de uma comunidade. Pessoas que entendem o propósito do nosso trabalho, que acreditam e que apoiam. Tivemos a comunidade participando ativamente na escolha da camisa do uniforme, e isso vai ao encontro do que o clube busca: deixar as pessoas inseridas e ativas no desenvolvimento da comunidade do rugby”, afirma Maurício.

Maurício Coelho, coordenador técnico do São José Rugby | Foto: Divulgação/Fabio Lapa

Calendário 2025

Enquanto isso, dentro de campo, as equipes seguem ativas na temporada. A equipe feminina disputa o Campeonato Paulista XV e vem de sua maior vitória na história do Rugby Feminino XV, ao vencer o Indaiacougars por 78 a 0. No próximo sábado (10), as “Minas do Sanja” encaram a equipe L.U.S (Leoas/URA/SPAC), às 13h, no CT Ange Guimerá.

Março deu início ao calendário de competições do rugby com a disputa da Copa Caipira Feminina de XV, na qual as joseenses foram vice-campeãs. Já em abril, teve início o Campeonato Paulista XV. Para o segundo semestre, estão previstos os torneios de Sevens.

No masculino, o São José Rugby avançou para a segunda fase do Campeonato Paulista após vencer Ilhabela e SPAC. Agora, inicia a disputa do Super 12 neste sábado (10), às 15h, contra o Curitiba, no CT Ange Guimerá, em São José dos Campos.

Foto: Fabio Lapa



