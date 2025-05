SED mobiliza escolas na campanha ‘Seu Abraço Aquece 2025’ e convida toda a população a doar

Doe agasalhos e cobertores: ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa

Com a chegada do frio, a solidariedade se faz ainda mais necessária. A SED (Secretaria de Estado da Educação) convida toda a população a participar da Campanha do Agasalho “Seu Abraço Aquece 2025”, promovida pelo Governo do Estado, por meio da doação de roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado.

Todas as escolas da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) estão funcionando como pontos de coleta, mobilizando alunos, professores, familiares e a comunidade para se engajarem nesta corrente do bem. A campanha segue até o dia 15 de maio.

Além das doações, a SED promove atividades de conscientização dentro das escolas, incentivando valores como empatia, solidariedade e responsabilidade social. Para a coordenadora da campanha na SED, Luciana Galan, toda ajuda é valiosa.

“Toda contribuição é bem-vinda”, destaca Luciana. “Roupas, calçados e cobertores em bom estado podem fazer a diferença na vida de quem mais precisa. As doações podem ser entregues diretamente na sede da SED, onde organizamos pontos de coleta para facilitar a participação de todos”, afirma Luciana.

O secretário de Educação, Hélio Daher, reforça o papel das escolas como agentes de transformação. “A escola é também um espaço de formação cidadã. Ao participar da campanha, ensinamos na prática valores que fazem a diferença na vida em sociedade”, destacou Hélio.

As doações arrecadadas serão destinadas a entidades cadastradas no site oficial da campanha. A SED reforça o convite à população para doar peças em bom estado e se engajar nesta corrente de solidariedade. Afinal, um simples gesto pode representar o calor humano que transforma vidas.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: Arquivo escolar